La storia di Andrea Fadda, 18 anni, che rifiutò la Serie A: "Prima la maturità" (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha rinunciato (per il momento) al sogno della Serie A per continuare gli studi. Andrea Fadda, 18 anni, punta della sarda Valledoria Ampurias, ha detto no alla proposta di passare ad una squadra titolata: “Prima viene l’esame di maturità, poi se ci sarà una nuova opportunità, vedrò. Devo concentrarmi sullo studio, più in là vedremo”, afferma al Corriere della Sera, che ha riportato la sua storia. Nelle giovanili di Juventus Academy, Torres 2000 e Latte Dolce anni di gavetta. Ne aveva 15 ed era più che una promessa, quando venne segnalato al Lecce. Quattro giorni in Puglia, provino ok, proposta allettante: «Ti trasferisci qui, pensiamo a tutto noi». Poi la ... Leggi su huffingtonpost

