La storia del ragazzo nigeriano che balla da solo sotto la pioggia (Di lunedì 20 luglio 2020) Anthony Mmesoma Madu è un ragazzino nigeriano con una grande passione, e con molto talento, per il balletto classico. Allievo di una piccola scuola di danza locale, il cui intento è quello di supportare i giovani con poche disponibilità economiche, il ragazzo ha pubblicato online un breve video in cui balla da solo, in una sorta di cortile fangoso, sotto la pioggia. Nel video, Anthony si muove leggero e agile, improvvisando, con evidente talento e con una buona tecnica, i passi di base del balletto classico. Un piccolo show forse eseguito per gioco o per divertirsi insieme alla famiglia e agli amici, che però non è passato inosservato ed è divenuto quasi subito virale, raggiungendo un ampio numero di spettatori, fino a catturare ... Leggi su laprimapagina

"La storia del coronavirus a Bergamo e Brescia", anatomia di una strage malpensa24.it Morto Emitt Rhodes, il cantautore raccontato nel film italiano The One Man Beatles

Nato a Decatur, nell'Illinois, il 25 febbraio 1950, si era trasferito con la famiglia all'età di 5 anni a Hawthorne, in California, dove ha vissuto sino alla fine dei suoi giorni. Dopo il lavoro con i ...

Tante foto del più lungo ponte in vetro mai costruito

Inaugurato in Cina pochi giorni fa, il ponte in vetro sospeso sopra il fiume Bei è un avveniristico capolavoro architettonico pronto ad attirare migliaia di turisti e curiosi Appena inaugurato è subit ...

