La speculazione politica “di ritorno” sul Covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Eh si, è proprio così, tutte le volte che pensiamo di aver imparato qualcosa nella vicenda Covid ritorniamo alla dura realtà, fatta di lezione imparate e presto dimenticate, in alcuni casi dopo poche settimane. Quello che pensavamo fosse acquisito, la necessità di lavorare insieme in modo coeso, politica, istituzioni e comunità in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo, viene archiviata immediatamente come ricordo semi sbiadito di un passato remoto.Le speculazioni politiche di queste settimane sono lì a testimoniarlo in modo cristallino.Manifestazioni di piazza di leader politici senza mascherina, comunicazioni sul fatto che ormai va tutto bene con un segnale indiretto al paese di un “liberi tutti” pericolosissimo se non basato su dati sanitari che al momento non danno assolutamente ... Leggi su huffingtonpost

Eh si, è proprio così, tutte le volte che pensiamo di aver imparato qualcosa nella vicenda Covid ritorniamo alla dura realtà, fatta di lezione imparate e presto dimenticate, in alcuni casi dopo poche ...

