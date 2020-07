La sovranità dell’Europa stretta fra Pechino e Washington (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Unione europea cerca di difendere i suoi interessi mentre affronta sia le guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina sia le violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese. Leggi Leggi su internazionale

LemboEttore : In Italia i proclami grandiosi hanno sempre avuto funesti e falsi risvolti. Armistizio, di una guerra feroce fratri… - g_valenza : La sovranità dell’Europa stretta fra Cina e Stati Uniti - MutiCarla : RT @palmiericar: #Conte difende la sovranità dell'Italia. Il concetto non mi è chiaro: per far parte integrale di un'Europa non bisognere… - bellalilli16 : RT @palmiericar: #Conte difende la sovranità dell'Italia. Il concetto non mi è chiaro: per far parte integrale di un'Europa non bisognere… - bellalilli16 : RT @palmiericar: #Conte difende la sovranità dell'Italia. Non mi è chiaro il concetto: se facciamo parte integrale di una Europa Unita b… -

Ultime Notizie dalla rete : sovranità dell’Europa La sovranità dell’Europa stretta fra Pechino e Washington - Pierre Haski Internazionale