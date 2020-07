La situazione in Catalogna peggiora: 755 casi di Covid in 24 ore. Il governo introduce nuove restrizioni (Di lunedì 20 luglio 2020) In Spagna i contagi da Covid continuano ad aumentare. Sabato il ministro della Salute, Salvador Illa, ha parlato di 186 focolai attivi. Nel weekend, scrive As, sono emersi nuovi contagi in diverse comunità autonome, cosa che ha spinto ad introdurre l’uso obbligatorio delle mascherine, tranne che a Madrid e alle Canarie. In particolare, la situazione resta grave a Barcellona, che domenica ha superato Lleida come città della Catalogna con il maggior numero di contagi. La diffusione del virus nella città spagnola sta accelerando. Dal 9 al 15 luglio sono stati registrati 803 positivi. Con cifre così allarmanti, in Catalogna sono state date alla popolazione una serie di raccomandazioni. Ma non essendo obblighi, molti le hanno ignorate e si sono lasciati andare a godersi giornate ... Leggi su ilnapolista

