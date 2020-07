La sfilata di 133 vip chiamati da Palamara per ribaltare le accuse: tra loro ex ministri, parlamentari e magistrati – La lista (Di lunedì 20 luglio 2020) «Sono determinato a chiarire tutto». Luca Palamara lo ha ribadito ancora una volta, ai microfoni di Radio Radicale, in riferimento al procedimento disciplinare a suo carico. E per tentare di chiarire tutto Palamara ha chiesto che siano ascoltati alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ben 133 testi, con le motivazioni più diverse. La lista dei testimoni chiamati da Palamara La difesa del pm chiama a testimoniare ex ministri, politici e magistrati. Ci sono l’ex ministro della Giustizia Pd Andrea Orlando, l’ex senatrice Anna Finocchiaro, il magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, l’attuale vicepresidente di Palazzo dei Marescialli David Ermini, i presidenti emeriti della ... Leggi su open.online

