La Serie A è la “grande industria” del piagnisteo. Ora scoprono che d’estate fa caldo (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel mezzo della lievitazione di nostra pandemia, tra una pagnotta cotta male e un coro affacciati al balcone, l’industria del calcio italiano non vedeva l’ora di stracciare ogni logica pur di tornare in campo. Come i bambini che all’ora di cena venivano richiamati dai cortili mentre le mamme urlavano che il piatto è in tavola, i club di Serie A hanno passato tre mesi a picciare chiusi in cameretta: vogliamo giocare, fateci giocare. Ora che giocano – e giocano allo sfinimento, ogni tre giorni – è tutto un altro piagnisteo: siamo stanchi, “questo non è calcio, è un altro sport”, “i giocatori non sono dei robot”, “lottiamo contro un calendario folle”, eccetera eccetera. La Serie A di quelli che perdono lo scudetto che con i “se” ... Leggi su ilnapolista

