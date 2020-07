LA SENTENZA - Molestie e pedinamenti da fidanzati non sono stalking: la storia, il processo e le accuse (Di lunedì 20 luglio 2020) Perseguita e aggredisce la ex. Condannato in primo grado, viene assolto in appello, solo per il reato di stalking: quando la seguiva e le telefonava erano ancora fidanzati. La vicenda riguarda un ... Leggi su perugiatoday

«Ho appreso di alcuni commenti e dichiarazioni della difesa del signor Vincenzo Albertini, circa il tenore della sentenza di primo grado, destituite di qualsiasi fondamento. In particolare mi riferisc ...

Non era stalking: sentenza ribaltata in Appello

Un giudizio innovativo che pone limiti alla definizione di un reato molto grave che in questo caso non c’era".

