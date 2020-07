La scuola secondo Azzolina – Supplenti non laureati e misurazione della febbre a casa. Calenda: “E’ il ministro più imbarazzante d’Europa” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina difende la decisione di implementare l’utilizzo di universitari non ancora laureati per le supplenze nelle scuole. “Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già”, dice il ministro a Milano. “La Lombardia – sottolinea ancora – è una delle regioni che hanno più supplenze per la scuola dell’infanzia e la primaria. Non è una novità. Lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie che non dovranno impazzire dietro le mad (dichiarazioni di messa a ... Leggi su databaseitalia

Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado" ha spiegato. Ci saranno insegnanti senza laurea? Quanto agli studenti non ancora laureati che potranno fare le ...

Oltre 1.100 classi con una media tra i 25 e i 36 alunni. Alla faccia del Covid e del distanziamento, sono questi i numeri della scuola marchigiana secondo l’analisi di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuol ...

