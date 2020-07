La Russia ha già somministrato un vaccino sperimentale contro il coronavirus a dirigenti, miliardari e militari (Di lunedì 20 luglio 2020) (immagine: Getty Images)In Russia il Gamaleya National Research Centre for Epidemiology and Microbiology ha somministrato a miliardari, dirigenti d’azienda, esponenti politici e funzionari del governo nonché a militari un vaccino sperimentale contro il coronavirus. Il trial clinico partito già ad aprile, riferisce Bloomberg citando fonti interne anonime, si starebbe avviando verso la conclusione della fase 2, sebbene nessun risultato sia stato ancora reso noto. Non ci sono molte informazioni pubbliche, ma la notizia è stata confermata dal Kirill Dmitriev, responsabile del Russian Fund of Direct Investments che finanzia il progetto. Se ne è parlato poco (forse perché poco si ... Leggi su wired

