La Russa Juventus, l’accusa: “Problema nella lega, arriva sempre l’aiutino” (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus – Il senatore Ignazio La Russa, di fede interista, ha commentato con parole al veleno quello che è accaduto nel match di ieri tra i nerazzurri e la Roma. Le polemiche creato dal fallo, non sanzionato, su Lautaro ha fatto scattare l’ira del senatore di “Fratelli d’Italia”. Nel mirino, oltre all’arbitro, è finito l’intero sistema calcistico che costantemente è al fianco della squadra di Agnelli nei momenti di difficoltà. Juventus: l’affondo di La Russa Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ignazio La Russa ha così commentato queste partite che precedono la fine del campionato: «È vero che c’è un problema nella lega, il calendario per l’Inter ... Leggi su juvedipendenza

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, che ha parlato così delle ultime polemiche in Serie A: "Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta ...Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia ... Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino. E l’arbitraggio di ...