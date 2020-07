La risposta immunitaria promettente del vaccino Covid-19 di Pfizer e BionTech (Di lunedì 20 luglio 2020) I dati iniziali dello studio tedesco in corso su BNT162b1, il vaccino di BionTech e Pfizer, in aperto, non randomizzato, non controllato con placebo, che fa parte del programma globale sui vaccini a base di mRna contro Sars-CoV-2 – disponibili online su medRxiv e contemporaneamente sottoposti a peer review scientifica per potenziali pubblicazioni – mostrano che il candidato induce una forte risposta immunitaria contro il virus. BNT162b1: lo studio sul vaccino di BionTech e Pfizer I dati preliminari sono relativi a un totale di 60 adulti sani tra 18 e 55 anni arruolati nello studio. Di questi, 12 soggetti per livello di dose (1 µg, 10 µg, 30 µg e 50 µg; 48 partecipanti in totale) sono stati vaccinati con BNT162b1 il ... Leggi su nextquotidiano

HuffPostItalia : Lo studio Lancet: 'Dal vaccino della Oxford University una forte risposta immunitaria' - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Lo studio Lancet: 'Dal vaccino della Oxford University una forte risposta immunitaria' - em_squillante : RT @agenzia_nova: +++ #Coronavirus, il #vaccino sviluppato a #Oxford sembra essere sicuro +++ - la_gaudino : RT @agenzia_nova: +++ #Coronavirus, il #vaccino sviluppato a #Oxford sembra essere sicuro +++ - agenzia_nova : +++ #Coronavirus, il #vaccino sviluppato a #Oxford sembra essere sicuro +++ -