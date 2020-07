La regina Elisabetta e l’arte di saper organizzare il matrimonio reale giusto, al momento giusto (Di lunedì 20 luglio 2020) Quando i tempi cambiano, la cosa migliore da fare è adeguarsi subito. Ed Elisabetta II del trasformismo, in quasi 70 anni di regno, ne ha fatto un’arte. Lei che ha incontrato Churchill, e che pare non sia mai andata d’accordo con la Thatcher, che ha saputo archiviare (meglio di chiunque altro) scandali, divorzi e crisi della monarchia più famosa al mondo. Sua Maestà, 94 anni, da oltre tre mesi è in isolamento preventivo a Windsor. Da lì, a parte un paio di eccezioni, si è fatta vedere solo in videochiamata. Nel frattempo, oltre alla pandemia ha dovuto gestire la fuoriuscita dalla royal family di Harry e Meghan Markle, con i relativi problemi di utilizzo del marchio «royal», e lo scandalo sessuale ben più spinoso che vede al centro il figlio Andrea, implicato nel caso Epstein. Leggi su vanityfair

