La regina Elisabetta è la prima monarca britannica a regnare per 25mila giorni (Di lunedì 20 luglio 2020) Le spille della regina Elisabetta sfoglia la gallery Elisabetta aveva appena 25 anni quando, alla morte del padre Giorgio VI, salì al trono d’Inghilterra, il lontano 6 febbraio 1952. E dopo aver collezionato record dopo record, ora si è autobattuta: con i 25mila giorni appena raggiunti, ha finora regnato per 68 anni, 5 mesi e 12 giorni. Leggi anche › Meghan Markle lascia il suo amato cane in Canada. Il motivo? Non va ... Leggi su iodonna

