La principessa Beatrice accompagnata all’altare dal padre ma il ricevimento è rimandato (Foto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Beatrice di York è tra i reali inglesi la sposa più romantica ma il suo matrimonio non è stato da sogno, almeno non per gli altri, forse per lei sì. Non ci sono molte Foto del royal wedding di Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi ma ad accompagnare la principessa all’altare è stato suo padre, il principe Andrea d’Inghilterra. Tra le poche Foto ufficiali delle nozze con gli sposi ci sono solo la regina Elisabetta e Filippo D’Edimburgo. Non compare il papà della sposa o altri, nemmeno il figlio dello sposo, il piccolo Christopher che ha solo 3 anni ed è nato dalla storia d’amore con l’ex compagna Dara Huang. Una condizione ideale per permettere a Beatrice di York di farsi accompagnare dal principe ... Leggi su ultimenotizieflash

