La Polfer di Foggia indaga sul furto di ruote da auto nuove | si esclude che i ladri abbiano agito alla stazione

Un video virale documenta un avvenuto furto di ruote da auto nuove, appena uscite dallo stabilimento Fiat di Melfi (Potenza). Le immagini mostrano un treno merci fermo in una stazione ferroviaria che trasporta, appunto, le Fiat 500 private dalle ruote. Il filmato è stato caricato sulla pagina Facebook Block Box Antifurto. Chi condivide il video si convince che il furto sia avvenuto proprio all'interno della stazione ferroviaria. Il convoglio arrivava proprio da Melfi

Ancora ignota la zona dove è avvenuto il furto. Sulla vicenda è aperta una indagine della Polfer di Foggia, ma ci sono seri dubbi che il furto sia avvenuto nel capoluogo pugliese. Il treno merci che ...

