La polemica di Conte, la clausola Milan-Rangnick e l'infortunio di Marquez: le notizie del giorno (Di lunedì 20 luglio 2020)

La sfida tra Juventus e Lazio di questa sera è anche sfida interna tra CR7 e Immobile. Antonio Conte polemico sul calendario post lockdown che, secondo il parere del tecnico nerazzurro, non favorirebb ...

Conte, l’Inter e il calendario: ecco perché il tecnico nerazzurro ha torto (ma anche ragione)

La polemica è accesa. Ma Antonio Conte ha davvero ragione di lamentarsi del calendario?«Nelle ultime tre partite abbiamo riposato un giorno in meno dei nostri avversari», ha protestato l’allenatore ...

