La nuova bozza sul Recovery: 390 miliardi di sovvenzioni. Rimane il “freno d'emergenza” chiesto da Rutte (Di lunedì 20 luglio 2020) La proposta di Charles Michel lascia il volume totale a 750 miliardi (360 di prestiti), ma dà un taglio netto alla ricerca, al fondo per la transizione ecologica e azzera il fondo sanitario Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia - nadia96966280 : Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia | L'HuffPost - Agenpress : Vertice Ue. Michel, nuova bozza, 312,5 mld di aiuti diretti - allenatorebis : RT @Virus1979C: Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia - icebergfinanza : Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l’Italia... pioggia di denaro come per le imprese italiane centin… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova bozza Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia L'HuffPost Leader Ue verso intesa, ipotesi fondo da 750 miliardi (209 all'Italia)

«I negoziati - ha aggiunto Merkel - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate». «Concordare un ...

Recovery Fund, Conte: «Siamo a una svolta, sono ottimista». I frugali aprono sui 390 miliardi di aiuti

E al terzo giorno il fronte dei paesi «frugali» cominciò a incrinarsi. E’ quasi l’una della notte tra domenica e lunedì quando il pressing del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel ...

«I negoziati - ha aggiunto Merkel - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate». «Concordare un ...E al terzo giorno il fronte dei paesi «frugali» cominciò a incrinarsi. E’ quasi l’una della notte tra domenica e lunedì quando il pressing del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel ...