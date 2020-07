La musica da camera ritorna al teatro La Fenice (Di lunedì 20 luglio 2020) La violinista Anna Tifu e il pianista Marco Schirru fanno ripartire Musikàmera In programma il 23 e il 24 maggio scorsi, il concerto del duo AnnaTifu/Marco Schirru è stato il primo, di 14, della stagione 2019-2020 di Musikàmera, ad essere recuperato. Prima dell'inizio, una commossa, ma felice, Sonia Guetta Finzi, presidente dell'associazione omonima, si è augurata di poter recuperare tutti i concerti saltati. In seguito, il Sovrintendente Fortunato Ortombina, dopo aver definito Musikàmera (...) - musica e Spettacoli / teatro, musica, Concerto, teatro La Fenice Leggi su feedproxy.google

Per la rassegna En plen air dell’Orchestra Senzaspine, stasera al Giardino Madri Costituenti alle 19 tocca alla Novensemble, ensemble da camera nato in seno all’Orchestra. Proporrà una commistione di ...

"Il Franci è un ateneo, non un istituto di serie B"

Pur condividendo la "giusta preoccupazione" dei genitori degli studenti del liceo Piccolomini, i vertici dell’istituto Franci non sono d’accordo sulla soluzione suggerita dalle famiglie, per trovare n ...

