La MotoGP 2020 inizia col botto. Grave incidente per Marquez: il video (Di lunedì 20 luglio 2020) Non poteva cominciare peggio di cos&iGrave; il Mondiale 2020 di Marc Marquez, ritiratosi nel Gran Premio d’apertura della stagione e costretto sicuramente a saltare per infortunio anche la seconda gara del campionato Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul GP di Jerez in Spagna di MotoGP: 'Yamaha si è spenta in rettilineo' #SkyMotoGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Motomondiale: #Crutchlow si opera domani al polso sinistro Il #pilota britannico della #LCRHonda: 'Spero di essere in pista… - motorboxcom : #MotoGP Le pagelle dello #SpanishGP di Jerez de la Frontera. Super #Quartararo, flop #Rossi, e #Marquez... -