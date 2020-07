La mappa dell’invasione delle zanzare (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Corriere della Sera spiega oggi in un articolo a firma di Silvia Morosi che c’è un’invasione di zanzare e pubblica una mappa che spiega dove sono le zone dove se ne avvistano di più. L’entomologo Claudio Venturelli spiega al quotidiano: «Abbiamo registrato un picco già a metà maggio, dovuto alle temperature calde che agevolano la riproduzione di questi insetti. Ora, dopo una breve pausa dovuta al clima di fine giugno, c’è stato un nuovo aumento importante, soprattutto nelle zone umide». Nel bollettino di inizio luglio — per citare l’ultimo — la crescita di popolazione di zanzare stimata in Lombardia è del 27 per cento, in Campania del 50%. Come si capisce, però, quando c’è una presenza sopra la media? «Esiste ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : mappa dell’invasione Cyber Security, le mappe del Coronavirus esca per diffondere malware Difesa e Sicurezza