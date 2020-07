La mamma di Andrea Damante sogna di diventare nonna ma Giulia De Lellis non è incinta (Di lunedì 20 luglio 2020) Valentina Fasciana, mamma di Andrea Damante, scrive sui social il suo desiderio di diventare nonna ed i fan del figlio, fidanzato con Giulia De Lellis, cominciano a sognare. FanPage, però, è certo che non ci sia nessuna gravidanza nell’aria e che l’idea sia pure lontana. mamma Andrea Damante sogna di diventare nonna ma Giulia De... L'articolo La mamma di Andrea Damante sogna di diventare nonna ma Giulia De Lellis non è incinta proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

