La lotta al Covid-19 può contare su un nuovo alleato | l’Interferone beta

La ricerca di una cura per il SARS-CoV-2 potrebbe essere giunta ad una svolta. La Synargiem, un'azienda biotech britannica, ha sviluppato un trattamento che, secondo i dati ottenuti dai test clinici, sembra risultare efficace nel prevenire lo sviluppo di sintomi gravi nei pazienti ospedalizzati. La somministrazione della terapia è semplice: una proteina (l'interferone beta) viene …

È corsa contro il tempo per ottenere il vaccino anti-Covid. Mentre i numeri globali della pandemia sono in crescita costante e a livello locale si lotta per contenere i nuovi focolai, diventa ogni ...Inoltre il periodo di lockdown causato da Covid ha mostrato a tutti quanto è importante poter ... Il progetto procede per lotti. Vista la quantità degli enti coinvolti, per velocizzare l’iter delle ...