La frugalità è anche socialdemocratica (Di lunedì 20 luglio 2020) In politica il moralismo e le categorie etiche non sono mai di grande aiuto a definire i comportamenti e a comprenderli. Pertanto non ha senso definire “frugali” i cinque paesi del nord Europa che hanno voluto un Recovery fund più contenuto e con condizioni più stringenti. Allo stesso modo non ha se Leggi su ilfoglio

DomenicoAiello_ : RT @ilfoglio_it: La frugalità è anche socialdemocratica. Perché la poca fiducia tra nord e sud Europa non c’entra con il sovranismo https:… - ilfoglio_it : La frugalità è anche socialdemocratica. Perché la poca fiducia tra nord e sud Europa non c’entra con il sovranismo - vraprile2004 : @matteosalvinimi la frugalita' italiana....pero' pensandoci bene si potrebbe prendere in prestito Rutte per un cors… - uitrens : @filippovalle98 @micheleboldrin La cattolicità come categoria è di tale ampiezza da sussumere in se anche quella de… - filippovalle98 : @uitrens @micheleboldrin È vero in generale Ma anche per il cattolico la frugalità è un valore Per i monaci era la… -

Ultime Notizie dalla rete : frugalità anche La frugalità è anche socialdemocratica Il Foglio