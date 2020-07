La fretta nemica di democrazia e lobbying (Di lunedì 20 luglio 2020) Anni fa, un dirigente pubblico di grande valore, che per tanti anni aveva gestito la complessità dei servizi sanitari regionali, mi disse una frase di quelle che rimangono impresse: “Lei deve capire che le urgenze sopravanzano le importanze”. Voleva dire che chiunque gestisca un’organizzazione complessa (nella pubblica amministrazione o nel settore privato, poco importa) si trova spesso nella necessità di accantonare un provvedimento o una decisione che ritiene importante per il buon funzionamento dell’azione amministrativa o addirittura per l’attuazione di un certo indirizzo politico, perché prima deve gestire problemi magari non altrettanto importanti, ma semplicemente più urgenti.Forse è una delle più grandi lezioni che un lobbista possa imparare e trasmettere, perché in effetti ... Leggi su huffingtonpost

