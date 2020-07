La deputata del Pd che non ha fatto la quarantena di rientro dal Canada per il suo ruolo in parlamento (Di lunedì 20 luglio 2020) La vicenda ha fatto indignare i lettori del Giornale che, nella giornata di ieri, ha raccontato prima di tutti e in esclusiva la storia di Francesca La Marca, la deputata del Partito Democratico eletta nella circoscrizione estero, in modo particolare in Canada. Quest’ultima, nei giorni scorsi, è rientrata a Roma per partecipare ai lavori della Camera, direttamente da Toronto. Ma la parlamentare non ha osservato il periodo di quarantena di 14 giorni previsto per chi dovesse arrivare in Italia dai Paesi extra UE. LEGGI ANCHE > Edmondo Cirielli è il secondo deputato positivo al coronavirus Francesca La Marca del Pd e il ritorno in Italia senza quarantena A spiegare le motivazioni è stata lei stessa: «Quando sono arrivata a Fiumicino il 12 luglio – ha detto la ... Leggi su giornalettismo

