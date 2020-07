La dedica d'amore di Edoardo Mapelli Mozzi alla principessa Beatrice: "Il tuo cuore lo porto con me" (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha rotto il silenzio, dopo le nozze con la principessa Beatrice, dedicando alla moglie i versi d’amore del poeta E. E. Cummings. Edoardo Mapelli Mozzi ha scritto su Instagram la dedica romantica: “Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mia amata; qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu, mia cara”, recita la poesia. A corredo del post una foto dei due il giorno del sì. Visualizza questo post su InstagramI carry your heart with me (i carry it in my heart) i am never without it (anywhere i go you go, my dear; and whatever is done by only me is your doing, my darling) i fear no fate ... Leggi su huffingtonpost

Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: La dedica d'amore di Edoardo Mapelli Mozzi alla principessa Beatrice: 'Il tuo cuore lo porto con me' - FilippoCarmigna : RT @HuffPostItalia: La dedica d'amore di Edoardo Mapelli Mozzi alla principessa Beatrice: 'Il tuo cuore lo porto con me' - HuffPostItalia : La dedica d'amore di Edoardo Mapelli Mozzi alla principessa Beatrice: 'Il tuo cuore lo porto con me' - sansalvonet : Auguri a Rosalba che diventa maggiorenne, la dedica d’amore della propria Famiglia - SYNPERMYSO : Quasi un milione di views raga, dedica d'amore pazzesca #90giorniperinnamorarsi -

Ultime Notizie dalla rete : dedica amore Auguri a Rosalba che diventa maggiorenne: la dedica d'amore della propria Famiglia SanSalvo.net IL FESTIVAL COMBIN EN MUSIQUE UN INCONTRO DEDICATO ALLE CORNAMUSE

Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa ... Passato questo periodo di studio fra jazz e rock, ritorna al vecchio amore, il folk, e inizio una lunga collaborazione ...

Azzolina: “Niente distanziamento sociale nelle scuole materne”

Grande spazio dell’intervento dell’Azzolina è stato poi dedicato ai famosi monobanchi per la scuola ... Persone preparate con passione e amore per la scuola. È un passo in avanti”.

Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa ... Passato questo periodo di studio fra jazz e rock, ritorna al vecchio amore, il folk, e inizio una lunga collaborazione ...Grande spazio dell’intervento dell’Azzolina è stato poi dedicato ai famosi monobanchi per la scuola ... Persone preparate con passione e amore per la scuola. È un passo in avanti”.