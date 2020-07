La cura dei tumori in Italia costa 20 miliardi all’anno (Di lunedì 20 luglio 2020) I tumori costano ogni anno 20 miliardi di euro. Cognetti, presidente Fondazione Insieme contro il Cancro: “Indispensabile la riorganizzazione dell’assistenza territoriale” Servono più risorse da destinare alla cura del cancro nel nostro Paese, per affrontare la fase 3 della pandemia e un’eventuale seconda ondata del Covid nel prossimo autunno. In Italia, i tumori costano ogni… L'articolo La cura dei tumori in Italia costa 20 miliardi all’anno Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

fattoquotidiano : “Anziani decimati nelle case di cura, medici senza Dpi: in Lombardia indicibili crimini contro l’umanità”. La lette… - ManuelaMancin16 : RT @SilvaMilani2: #BayYanlis non e' solo la serie tra tante belle del panorama turco...e' la SERIE...unica nel suo genere....con contenuti… - trapani24h : “Trascurare Mokarta significa non avere cura dei beni culturali” - trapani24h : “Trascurare Mokarta significa non avere cura dei beni culturali” - NicKiappa : RT @che_elio: 18 luglio, #ValSusa: assedio all'area allargata del cantiere da #Giaglione e dai Mulini. Il movimento #notav è anzitutto prot… -

Ultime Notizie dalla rete : cura dei Cittadini in prima linea nella cura dei beni pubblici Cronache Maceratesi Spettacoli annullati causa Covid-19: la rinuncia ai voucher valida ai fini dell'Art Bonus

La rinuncia, da parte dei titolari, all'ottenimento dei voucher/rimborsi emessi dagli organizzatori di eventi teatrali annullati causa emergenza Covid-19, secondo quanto previsto dall'art. 88 del Decr ...

“Occorre riformare il nostro sistema sanitario ed occorrono i soldi del Mes”

[L’Italia ha bisogno dei fondi PCS del MES per rinnovare la sanità] · Che il MES consente un piano coerente per rinnovare la sanità come dimostrato da M&M di Fabrizio Pagani e Fondazione Cerm di Fa ...

La rinuncia, da parte dei titolari, all'ottenimento dei voucher/rimborsi emessi dagli organizzatori di eventi teatrali annullati causa emergenza Covid-19, secondo quanto previsto dall'art. 88 del Decr ...[L’Italia ha bisogno dei fondi PCS del MES per rinnovare la sanità] · Che il MES consente un piano coerente per rinnovare la sanità come dimostrato da M&M di Fabrizio Pagani e Fondazione Cerm di Fa ...