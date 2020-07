La cosa: Ennio Morricone fu candidato ai Razzie per la peggior colonna sonora (Di lunedì 20 luglio 2020) Ennio Morricone scrisse le musiche per La cosa su richiesta di John Carpenter e fu candidato ai Razzie Award per la peggior colonna sonora. La colonna sonora che Ennio Morricone compose, su richiesta di John Carpenter, per il film La cosa, fu in seguito nominata ai Razzie Award per la peggior colonna sonora di quell'anno. Nonostante questo e le molte critiche, da allora, la pellicola è diventata un vero e proprio classico. Carpenter voleva che La cosa avesse un approccio musicale europeo e così scelse di ingaggiare il celebre compositore italiano per il suo film. Quando ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? La cosa: Ennio Morricone fu premiato con un Razzie per la peggior colonna sonora - GianCrown : cosa era capace di ricavare Ennio Morricone dai suoni della vita reale - Paru33071070 : RT @GuglielminaS: . Dentro di noi c’è una cosa che non ha nome, e quella cosa è ciò che siamo ./José Saramago | Cecità . Ennio Morrico… - aliveclikkie : RT @CaptaiNdundito: Il problema di sti programmi enormi è che tu magari ti studi benissimo Ennio, sai vita morte e miracoli, poi, cinque gi… - denocciolate : RT @CaptaiNdundito: Il problema di sti programmi enormi è che tu magari ti studi benissimo Ennio, sai vita morte e miracoli, poi, cinque gi… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa Ennio La cosa: Ennio Morricone fu candidato ai Razzie per la peggior colonna sonora Movieplayer.it La cosa: Ennio Morricone fu premiato con un Razzie per la peggior colonna sonora

Ennio Morricone scrisse le musiche per La cosa su richiesta di John Carpenter e fu premiato con un Razzie Award per la peggior colonna sonora. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 20/07/2020 La colonna sonora ...

La cosa: stasera su Iris il film di John Carpenter

Va in onda stasera su Iris, in seconda serata alle ore 23:16, La cosa, il cult horror-fantascientifico ... ai Razzie Awards per la colonna sonora di Ennio Morricone. Solo dopo qualche anno i ...

Ennio Morricone scrisse le musiche per La cosa su richiesta di John Carpenter e fu premiato con un Razzie Award per la peggior colonna sonora. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 20/07/2020 La colonna sonora ...Va in onda stasera su Iris, in seconda serata alle ore 23:16, La cosa, il cult horror-fantascientifico ... ai Razzie Awards per la colonna sonora di Ennio Morricone. Solo dopo qualche anno i ...