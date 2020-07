La Copa Libertadores torna in campo il 15 settembre (Di lunedì 20 luglio 2020) La Copa Libertadores, la massima competizione per club del Continente sudamericano, si prepara a tornare in campo il prossimo 15 settembre. Ad annunciarlo è stata la Conmebol, la Confederazione sudamericana che ha tutte le intenzioni di riprendere senza tifosi sugli spalti a causa della diffusione della pandemia di Covid-19 che sta colpendo duramente l’America del Sud, in particolar modo il Brasile. Il calendario per la Copa Libertadores è già stato stilato con giorni e orari per tutte le partite della terza giornata della fase a gironi, che era stata interrotta nel mese di marzo. Leggi su sportface

sportface2016 : La #Conmebol, la Confederazione sudamericana, ha annunciato il ritorno della #CopaLibertadores per il prossimo 15 s… - patogarcia2310 : @mmmagnone6 @drflagelo @CONMEBOL @Libertadores @agdws @somosboca Listo @agdws le da la copa a riBer - readyplayer1__ : Ha vinto tutto in brasile: 1 Brasileirao 1 Copa Libertadores 1 Recopa Sudamericana 1 Supercopa do Brasil 1 Campion… - ricardorubio44 : UFFICIALE: Jorge Jesus lascia il Flamengo e torna al Benfica. ??57 partite ?43 vittorie ??10 pari ?4 sconfitte ??12… - mi_hijito : @almaxeneize1905 @BicicletaI @AndresG20180475 @Bosterodeley12 @Luisargsae @populareste Copa Melba: Libertadores fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Copa Libertadores Copa Libertadores in campo il 15 settembre: c’è il calendario, ma alcune squadre e alcuni Paesi sono in dubbio DerbyDerbyDerby Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: il Como sogna Balotelli

Calciomercato 2021/2021: la stagione deve ancora volgere al termine dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus, ma le trattative di calciomercato non si fermano mai. La prossima sessione, come dec ...

CALCIO, BENFICA: TORNA IL TECNICO JORGE JESUS

Il 65enne tecnico, che ha vinto il titolo di prima divisione del Brasile e la Copa Libertadores con il Flamengo, aveva recentemente prorogato il suo contratto fino al giugno 2021. Ma l'offerta del ...

Calciomercato 2021/2021: la stagione deve ancora volgere al termine dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus, ma le trattative di calciomercato non si fermano mai. La prossima sessione, come dec ...Il 65enne tecnico, che ha vinto il titolo di prima divisione del Brasile e la Copa Libertadores con il Flamengo, aveva recentemente prorogato il suo contratto fino al giugno 2021. Ma l'offerta del ...