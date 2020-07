La classifica dei premier italiani più amati degli ultimi 25 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Chi è il miglior premier degli ultimi 25 anni? In capo alla classifica stilata grazie a un sondaggio effettuato da Demos per Repubblica c’è Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che ha affrontato la pandemia di Coronavirus e che oggi risulta essere il più amato dagli italiani. Un italiano su 3 ha infatti dichiarato di apprezzare il suo operato. Ad aver pesato sul voto è stata proprio la gestione di Conte dell’emergenza Coronavirus. Al secondo posto tra i migliori in classifica, nello spazio temporale che va dall’inizio della Seconda Repubblica nel 1994 ad oggi, gli italiani hanno messo Silvio Berlusconi con il 25% dei voti. La sua figura resta fortemente divisiva ed evidenzia che la contrapposizione ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? Svelato il podio della classifica della quarta settimana della #PowerHitsEstate2020! ?? In collegamento con noi… - Corriere : ???????? Il Messico supera l’Italia nella (triste) classifica dei Paesi con più decessi per coronavirus, raggiungendo i… - Giorgiolaporta : La #Raggi è al 104^ e penultimo posto nella classifica dei sindaci e #Grillo invece di chiedere scusa dei falliment… - RobertMundell4 : RT @Pgreco_: Nessuno al MONDO ha avuto dal Covid i danni economici che ha avuto l’Italia. In compenso nella classifica dei morti per milion… - BB54196217 : RT @Pgreco_: Nessuno al MONDO ha avuto dal Covid i danni economici che ha avuto l’Italia. In compenso nella classifica dei morti per milion… -

Ultime Notizie dalla rete : classifica dei Droni e Fotografia: la classifica dei modelli preferiti dagli Italiani Sardegna Reporter Allarme furti a Siracusa, “servono più controlli” dice la Confcommercio

“Un danno non soltanto ai due esercenti, ma all’intera comunità dei commercianti e piccoli imprenditori di ... alle rapine e le appropriazioni di fornitori o dipendenti e nella classifica degli ...

Live F1, GP Budapest: Hamilton vince da dominatore, Vettel sesto a un giro

Dopo un avvio di campionato incerto nel primo GP di Austria, dal secondo Gran Premio della Stiria fino a quello ungherese Lewis Hamilton ha letteralmente dominato. Ed ora, grazie allo spettacolo messo ...

“Un danno non soltanto ai due esercenti, ma all’intera comunità dei commercianti e piccoli imprenditori di ... alle rapine e le appropriazioni di fornitori o dipendenti e nella classifica degli ...Dopo un avvio di campionato incerto nel primo GP di Austria, dal secondo Gran Premio della Stiria fino a quello ungherese Lewis Hamilton ha letteralmente dominato. Ed ora, grazie allo spettacolo messo ...