La calendula: il rimedio naturale fai da te per tutta la famiglia (Di lunedì 20 luglio 2020) La calendula: il rimedio naturale fai da te per tutta la famiglia. La calendula non è solo una pianta ornamentale, ma possiede anche varie proprietà curative. Si può coltivare con facilità in qualunque giardino e mostra i suoi bellissimi fiori gialli da giugno a ottobre. Le sostanze che esplicano effetti curativi risiedono per l’appunto nei suoi fiori. Come rimedio fai da te la calendula possiede proprietà antinfiammatorie, antispasmodiche, decongestionanti e analgesiche. Tradizionalmente si usa per le macchie della pelle, per le ferite, per le bruciature solari, per le verruche, per i disturbi gastrointestinali, per la stipsi, per il mal di capo, per le coliche mestruali. La calendula è ... Leggi su pianetadonne.blog

Rimedi per l'acne adolescenziale Dopo aver compreso le cause ... Al mattino si può applicare una crema idratante a base di calendula o propoli perché questi ingredienti sono antiossidanti e ...

Iniziamo cercando di capire la differenza tra scottatura, eritema ed ustione solare. Eritema - l'eritema è una lesione della pelle dovuta a un processo infiammatorio causato dalla vasodilatazione dei ...

