L elettorale | Renzi | ' serve sindaco d' Italia'

Trento, 20 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo sapere la sera delle elezioni chi ha vinto, lo dico ora che stanno votando sulla legge elettorale in commissione alla Camera, secondo me sbagliando. A noi gli accordi in Parlamento riescono, se ne è accorto Salvini. Ma serve il sindaco d'Italia, il maggioritario, non una palude continua". Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Trento il suo libro "La mossa del cavallo".

