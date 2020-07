Kurz, frugali ora forti davanti a Germania e Francia (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 20 LUG - "Eravamo in quattro e ora siamo in cinque, unirci è stata sicuramente la decisione migliore" perché, davanti a Paesi come "Germania e Francia, i più piccoli da soli non ... Leggi su corrieredellosport

goldenjoe75 : RT @Agenzia_Italia: Kurz regista dei frugali: 'Un bene unirci, il taglio degli aiuti è un ottimo risultato' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Kurz regista dei frugali: 'Un bene unirci, il taglio degli aiuti è un ottimo risultato' - Agenzia_Italia : Kurz regista dei frugali: 'Un bene unirci, il taglio degli aiuti è un ottimo risultato' - Dome689 : RT @Open_gol: Recovery Fund, i frugali già esultano. A Rutte piace il “super-freno”. Kurz compatta la squadra. Doppia via d’uscita da Miche… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????Tra i Frugali i leader olandese Mark #Rutte e austriaco Sebastian #Kurz sono i più intransigenti nel mantenere la li… -