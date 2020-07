Kiss, il 12 luglio 2021 all'Arena di Verona (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - I Kiss saranno il 12 luglio 2021 all'Arena di Verona, con il tour mondiale sospeso quest'anno a causa del coronavirus. La data all'Arena è il recupero di quella prevista il 13 ... Leggi su corrieredellosport

AnsaVeneto : Kiss, il 12 luglio 2021 all'Arena di Verona. Unica data italiana per l'ultimo tour della band americana #ANSA - iconanews : Kiss, il 12 luglio 2021 all'Arena di Verona - Ro88075702 : @Giacomo40056891 @kiss Giacomo tienimi informata tu... questa volta farò di tutto per andarci...non mi interessa ..… - Junk666Junk : RT @LisaSte61055373: Porcellini belli un super appuntamento 7 Luglio vi aspettiamo numerosi a Club Monella in via Rodolfo Ranier nr 27 . Eh… - soundsblogit : Kiss in concerto il 12 luglio 2021 all'Arena di Verona: annunciate le nuove date del tour d'addio 'End Of The Road' -