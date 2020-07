Kanye West, lacrime al primo comizio: “Milioni a chi non abortirà” – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Kanye West ha da poche ore concluso il suo primo comizio per le presidenziali degli Stati Uniti d’America. Il rapper è apparso in mimetica, con i capelli rasati. Non è ancora certo quale sia il vero e proprio obiettivo di Kanye West. Per alcuni è tutta pubblicità che si sta facendo per vendere soltanto più … L'articolo Kanye West, lacrime al primo comizio: “Milioni a chi non abortirà” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Corriere : ???????? Con un giubbotto antiproiettile, una scritta 2020 ricamata in testa e senza microfono, Kanye West ha tenuto il… - SkyTG24 : Usa 2020, primo discorso di Kanye West: 'Dare un milione di dollari a chi avrà un bambino' - _jaeseumin : comunque Kanye west ha bisogno di un aiuto psicologico il più in fretta possibile veramente mi ha spaventato tutto ciò che ha detto - PaolotiZ : Le stravaganze di Kanye West, aspirante candidato alla presidenza degli Stati Uniti -