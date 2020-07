Kanye West fuori di testa: “Ho quasi ucciso mia figlia” | Kim Kardashian: “Sono scioccata” (Di lunedì 20 luglio 2020) La sfuriata emotiva di Kanye West non è andata giù alla moglie Kim Kardashian e la sua famiglia, che si dice sia “scioccata oltre ogni dire”. Kanye West vuole candidarsi come Presidente degli Stati Uniti e durante il suo comizio nella Carolina del Sud, il rapper ha discusso una serie di argomenti e si è … L'articolo Kanye West fuori di testa: “Ho quasi ucciso mia figlia” Kim Kardashian: “Sono scioccata” Curiosauro. Leggi su curiosauro

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Corriere : ???????? Con un giubbotto antiproiettile, una scritta 2020 ricamata in testa e senza microfono, Kanye West ha tenuto il… - SkyTG24 : Usa 2020, primo discorso di Kanye West: 'Dare un milione di dollari a chi avrà un bambino' - lisamorandii : RT @mony_carmy: Kanye West che mi va contro la pornografia quando è sposato con una che è diventata famosa per un sex tape - fededadone : RT @micioalato: Kanye West è un Povia riuscito - pensa quanto rosica Povia -