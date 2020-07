Juventus, Sarri nel post gara: Scudetto, Champions, futuro e la staffetta Dybala-Higuain (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport al termine del match vinto dai bianconeri contro la Lazio. Queste le sue parole. “Se inizio a ‘sentire’ lo Scudetto? E’ come avere un’opportunità da gol: se lo fai, vai in gol. Altrimenti niente. Mancano 4 punti, 4 partite, in questo momento tutti i punti sono da sudare e sono difficili. Rigiochiamo tra 3 giorni, poi ancora tra 3 giorni. Dobbiamo rimanere sul pezzo e fare questi punti che mancano. Se resto? Per forza, ho un contratto“. “Ronaldo? Cristiano quando sente l’odore è un giocatore impressionante, ha la capacità di avere un recupero tra una partita e l’altra straordinario. Parlo dell’aspetto mentale: ha un eco incredibile, potrebbe andare in difficoltà ma recupera ... Leggi su calcioweb.eu

