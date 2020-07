Juventus, Paratici: “Sarri rimarrà, pensiamo allo scudetto. Futuro Dybala e CR7? Rispondo così” (Di lunedì 20 luglio 2020) Parola a Fabio Paratici.Dal Futuro del tecnico Maurizio Sarri alle prossime mosse di mercato della Juventus. Questi i temi toccati dal Chief Football Officer bianconero. Fabio Paratici, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio, ha infatti parlato dell'avvenire del club di Torino, che sta lottando per conquistare lo scudetto."Sarri - ha confermato Paratici - sarà senz'altro l'allenatore della Juve del prossimo anno. Sono qui da 10 anni, per 9 siamo praticamente sempre o quasi stati primi in classifica, ho vissuto 5 anni di Allegri dove abbiamo vinto in Italia 9 titoli su 10, più qualche Supercoppa persa e qualcuna vinta. Ogni volta ... Leggi su mediagol

