Juventus, Paratici: «Sarri resta? Senz’altro» (Di lunedì 20 luglio 2020) Fabio Paratici ha parlato prima della sfida contro la Lazio: le dichiarazioni del dirigente della Juventus a Sky Sport Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio. CHAMPIONS – «Il nostro obiettivo è vincere con la Lazio e arrivare allo scudetto. Poi penseremo alla Champions con serenità e voglia di arrivare in fondo». FUTURO Sarri – «Incerto? Questo lo dite voi. È diverso parlare da fuori e parlare da dentro. Io sono qui da 10 anni: per nove siamo sempre stati quasi sempre primi in classifica. Ho vissuto i cinque anni di Allegri, con 5 scudetti e diverse coppe, alcune vinte altre perse. Dopo ogni sconfitta ci sono sempre stati dei dialoghi ... Leggi su calcionews24

