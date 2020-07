Juventus, Morace: “Parole di Sarri sono gravi. Il possibile sostituto? Pioli” (Di lunedì 20 luglio 2020) L’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace ha commentato ai microfoni di Sky Sport le recenti dichiarazioni dell’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. “Alla Juve non hai tempo. Lui stesso ha detto che la squadra fa fatica a fare quello che chiedo, quando un allenatore dice così dice cose importanti” ha sottolineato Morace, “mi viene in mente quando al Chelsea voleva sostituire Kepa e non voleva uscire. Non possiamo mettere in discussione quanto fatto da Sarri sin qui ma qualcosa non va“. Potrebbe non essere scontata la permanenza di Sarri sulla panchina bianconera e sul possibile sostituto Carolina Morace non ha dubbi: “Il miglior sostituto è Allegri? No, ... Leggi su sportface

