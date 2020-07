Juventus-Lazio: uno-due micidiale della squadra di Sarri con Cristiano Ronaldo [VIDEO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Si sta giocando l’ultimo match della 34esima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Lazio. Primo tempo equilibrato, con un palo per parte, prima di Alex Sandro di testa, poi con un gran tiro di Immobile. Nella ripresa inizio super della Juventus che trova un uno-due micidiale. Prima un calcio di rigore per un fallo di mano di Bastos e trasformato da Cristiano Ronaldo, poi un contropiede perfetto, assist di Dybala e rete facile sempre del portoghese. In basso il VIDEO del secondo gol. 2nd Half: 54′: Juventus 2-0 Lazio Cristiano Ronaldo Paulo Dybala#JuveLazio CC: @Faster Goal pic.twitter.com/FcpnjKabRC — 1xSccer ... Leggi su calcioweb.eu

