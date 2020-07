Juventus-Lazio streaming, dove guardare la diretta della partita su Sky (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus-Lazio streaming – Monday Night di lusso della 34ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano questa sera Juventus e Lazio, che chiudono il turno del massimo campionato italiano dopo l’intenso weekend. Con una vittoria, oltre a scacciare le polemiche e il periodo negativo, l’undici di Sarri potrebbe veramente mettere l’ipoteca sullo Scudetto, visti i pareggi di Inter e Atalanta. Per la squadra di Inzaghi la ripresa post lockdown è stata uno shock ma, in caso di clamoroso successo, tutto resterebbe aperto fino alla fine in ottica primo posto. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ... Leggi su calcioweb.eu

