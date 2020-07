Juventus-Lazio, Sarri: “Se resto? Per forza, ho un contratto. Dybala ieri ha avuto un problema” (Di martedì 21 luglio 2020) “Scudetto? Ci mancano quattro punti, facciamoli e poi parleremo di obiettivo raggiunto”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, a margine della vittoria per 2-1 sulla Lazio. “Rigiochiamo tra tre giorni e poi ancora dopo tre giorni, dobbiamo sempre rimanere sul pezzo – ha aggiunto Sarri ai microfoni di Sky Sport -. In questo momento tutti i punti sono da sudare e sono difficili”. Poi gli elogi per Cristiano Ronaldo, quest’oggi a segno con una doppietta: “Quando sente l’odore di gol è un giocatore impressionante. Ha capacità di avere un recupero tra una partita e l’altra straordinario. È un fuoriclasse nei piedi e nella testa”. Ma tornando sulle problematiche in campo, Sarri commenta le ... Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - Cefalunews : Juventus - Lazio 2 - 1: i bianconeri 'vedono' lo scudetto [VIDEO HIGHLIGHTS] ?? - Noibiancocelest : Juventus-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande gara” -