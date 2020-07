Juventus-Lazio, Sarri a sorpresa: Dybala in panchina (Di lunedì 20 luglio 2020) Il pre partita di Juventus-Lazio, match della trentaquattresima giornata di Serie A, si apre con una sorpresa. Maurizio Sarri ha deciso di escludere dalla formazione titolare Paulo Dybala a favore di Gonzalo Higuain. Una decisione a sorpresa per il tecnico bianconero che in attacco è costretto a rinunciare anche allo squalificato Bernardeschi. A completare il tridente Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Fuori dai primi undici anche Miralem Pjanic. Leggi su sportface

