Juventus-Lazio, Ronaldo: “Proverò a battere record Higuain, ma conta vincere” (Di martedì 21 luglio 2020) “Il record di 36 reti in A di Higuain? Se arriva bene ma non mi preoccupo più di tanto, io voglio aiutare la squadra a vincere. Ci proverò ma la cosa importante è vincere il campionato”. Così Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della sua Juventus per 2-1 contro la Lazio. Il portoghese, oggi a segno con una doppietta e giunto a quota 30 reti in campionato, diventa il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. “I record sono sempre importanti ma è più importante vincere con la squadra – ha precisato Ronaldo ai microfoni di Sky Sport –. Ci sono ancora quattro partite e non possiamo rilassarci. Quella di oggi era una partita importante contro una squadra difficile ed ... Leggi su sportface

