Juventus-Lazio, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport Serie A di Juventus-Lazio, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium tutto pronto per il match che per i bianconeri, in caso di vittoria, di fatto vorrebbe dire la conferma di aver vinto quest’altro scudetto. I biancocelesti, invece, potrebbero disperatamente riaprire il discorso e soprattutto mettere fine a una lunga Serie di mancate vittorie. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di lunedì 20 luglio. Juventus-Lazio sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Leggi su sportface

