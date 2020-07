Juventus-Lazio, ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri. Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Leggi su 90min

