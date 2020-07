Juventus-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus-Lazio sarà visibile oggi in tv: ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del posticipo che chiude la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium ultimo serio ostacolo per i bianconeri verso la conquista dello scudetto, mentre i biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo la lunga crisi che stanno attraversando. Fischio d’inizio alle ore 21.45 di lunedì 20 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio Probabili formazioni Juventus-Lazio: Cuadrado nel tridente Goal.com LIVE TJ - SARRI: "Sempre fatica con la Lazio. Oggi valutiamo

Maurizio Sarri presenta Juventus-Lazio, gara valida per la 34ª giornata di Serie A, in programma domani sera alle 21:45 all’Allianz Stadium. Tuttojuve.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenato ...

DA NON SOTTOVALUTARE, MA NON SI PUÒ FALLIRE

Una vera e propria finale, questa volta non si scappa. In casa Juve non possono fallire, dopo i passi falsi contro Milan, Atalanta e Sassuolo, la Juventus questa volta deve vincere, non può sbagliare.

