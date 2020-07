Juventus-Lazio, Lukaku in tribuna per motivi disciplinari [DETTAGLI] (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus e Lazio sono in campo per l’ultima partita della 34esima giornata del campionato di Serie A, gara molto importante per la corsa scudetto. Prima del match due forfait. Il primo in casa Juventus con l’infortunio di Gonzalo Higuain, problema fisico per il Pipita, al suo posto dentro Dybala. Non figura in panchina Jordan Lukaku, secondo quanto riportato da Sky Sport non si è trattato di infortunio, ma di una scelta per situazioni disciplinari. Il motivo non è ancora chiaro, magari Simone Inzaghi spiegherà il provvedimento nel DETTAGLIo al termine della partita.L'articolo Juventus-Lazio, Lukaku in tribuna per motivi disciplinari ... Leggi su calcioweb.eu

